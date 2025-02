Gqitalia.it - Da Gucci un continuum di borse, portate in maniera “sprezzante”

Era, senza ogni dubbio, la sfilata più attesa della Milano Fashion Week 2025: stiamo parlando della collezione co-ed Autunno/Inverno 2025 di, tenutasi soltanto qualche ora fa in un capannone industriale sommerso dal verde scuro. A distanza di poche settimana dall’annuncio della separazione dal suo ultimo direttore creativo, Sabato De Sarno, lo show co-ed diè andato in scena puntando tutto sulle risorse interne all’ufficio stile del brand fiorentino mettendo a tacere- almeno per il momento - il chiacchiericcio generato dall’incessante gioco di poltrone con cui il fashion system continua ad intrattenere addetti ai lavori e non. Lo ha fatto con una serie di post pubblicati sull’account Instagram del brand dove i copy, accompagnati da grafiche morsetto e una palette cromatica improntata su una tonalità di verde particolarmente profonda, lasciavano presagire che la sfilata (senza direttore creativo, di nuovo) avrebbe omaggiato i codici estetici legati al fondatore della Maison,