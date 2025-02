Ilgiorno.it - Da Forte dei Marmi a Porto Cervo, puntando su Milano: i Twiga passano da Briatore a Del Vecchio junior

– I locali targatidi Flavioa Lmdv Hospitality, holding di Leonardo Maria Del, figlio del fondatore di Luxottica Leonardo Del. Nuova proprietà e progetti di rilancio quindi per ididei, Londra, Doha, Baia Beniamin (Ventimiglia) e lo storico Billionaire a. Ai quali si aggiunge un nuovo, che dovrebbe aprire a settembre nel palazzo di via Turati 29 (tra Porta Venezia e Brera) che un tempo ospitava locali per striptease. Il piano di Lmdv Hospitality prevede alcune novità sostanziali per i locali di lusso creati da. Una strategia che passa innanzitutto dalla valorizzazione del brand Vesta, attualmente nome di due ristoranti, ae Marina di Pietrasanta. Adei, Vesta si trasferirà all’interno del, mentre il precedente spazio che lo ospitava diventerà il nuovo stabilimento balneare Casa Fiori Chiari (prendendo quindi il nome di uno dei ristoranti milanesi del gruppo, nel cuore di Brera).