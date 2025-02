It.insideover.com - Da Draghi a Gentiloni, la critica all’Europa di chi l’ha fatta com’è

“Grande è la confusione sotto il cielo, quindi la situazione è eccellente!”. Lo disse Mao Tse Tung dopo la decime sessione plenaria del Comitato centrale, nel 1962, più o meno a metà strada tra la Grande carestia cinese (milioni di morti) e la Rivoluzione culturale (idem) e quindi non è che la citazione faccia un gran piacere. Epperò è la prima che ci viene in mente nel constatare che oggi l’Unione Europea è sottoposta a critiche ficcanti e financo spietate, e ci sta. Portate, però, da personaggi illustri e competenti, che però dell’Europa cheno sono stati, sono e forse saranno parte integrante, forse portante. I quali oggi ci spiegano le cose per cui, fino a qualche tempo fa, potevi facilmente vederti appiccicata la nomea di antieuropeo e, nel caso non bastasse, anche quella di putiniano, che è un po’ come i jeans: si porta su tutto.