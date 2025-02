Lettera43.it - Cuperlo e Casini insieme per ricordare De Gasperi, il Grana di La Russa e le altre pillole del giorno

A Roma, nella sezione Pd Trieste-Salario nella serata di martedì 25 febbraio va in scena un incontro dedicato ad Alcide De, per i 70 anni dalla sua scomparsa, con Gianninella veste di padrone di casa, e Pier Ferdinandosenatore indipendente dem, ma qui nei panni di erede della Democrazia Cristiana.tra l’altro reduce da una serata freddissima, quella del rosario per Papa Francesco: ne ha regalato una testimonianza sui social, e il volto dell’ex presidente della Camera è davvero provato dall’esperienza. Dopotutto, meglio non mancare all’appello del cardinale Pietro Parolin, che viene indicato come il più “papabile” tra i possibili successori di Bergoglio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pier Ferdinando(@pierferdinando)Truppe europee di pace? Arruoliamo i migrantiPortare truppe di pace europee in Ucraina per garantire la fine delle ostilità? In certi corridoi di Bruxelles si ragiona su una curiosa soluzione.