Puntomagazine.it - Cultura della leglità in Irpinia: prosegue il ciclo di Incontri dei Carabinieri con gli studenti e nelle Chiese

legalità e prevenzione dei fenomeni criminosi come truffe e furti in appartamento.in otto comuniIn quest’ultima settimana, idel Comando Provinciale di Avellino hanno aumentato il loro impegno nella realizzazione didi prossimità, volti a sensibilizzare e informare sia gli anziani che i giovani su temi di rilevanza sociale.Tali iniziative, che continueranno anche nei prossimi giorni, si inseriscono nell’ampio programma dell’Arma finalizzato alla diffusionelegalità e alla prevenzione di fenomeni criminosi.Numerosi gliche si sono svolti nei centri di aggregazione frequentati dagli anziani e, con l’obiettivo di sensibilizzare questa fascia di popolazione sulla prevenzione delle truffe e dei furti in abitazione.