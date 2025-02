Puntomagazine.it - Cultura della legalità in Irpinia: prosegue il ciclo di Incontri dei Carabinieri con gli studenti e nelle Chiese

Leggi su Puntomagazine.it

e prevenzione dei fenomeni criminosi come truffe e furti in appartamento.in otto comuniIn quest’ultima settimana, idel Comando Provinciale di Avellino hanno aumentato il loro impegno nella realizzazione didi prossimità, volti a sensibilizzare e informare sia gli anziani che i giovani su temi di rilevanza sociale.Tali iniziative, che continueranno anche nei prossimi giorni, si inseriscono nell’ampio programma dell’Arma finalizzato alla diffusionee alla prevenzione di fenomeni criminosi.Numerosi gliche si sono svolti nei centri di aggregazione frequentati dagli anziani e, con l’obiettivo di sensibilizzare questa fascia di popolazione sulla prevenzione delle truffe e dei furti in abitazione.