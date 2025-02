Laprimapagina.it - Crotone non dimentica dopo due anni le vittime della tragedia di Steccato di Cutro

Sono passati due, ma la città non hato le 94didi, e non hato le lacrime dei sopravvissuti e il dolore dei familiari.Questi sono stati i sentimenti che hanno animato la semplice ma sentita cerimonia di commemorazione che si è tenuta, questa mattina, presso il “Giardino di Alì”, il luogo che porta il nomevittima più piccolache oggi riposa nel cimitero cittadino e diventato, da subito, il figlio di tutti isi.Novantaquattro alberi per ricordare novantaquattro vite spezzate ma anche un invito all’accoglienza, all’umanità, al diritto alla vita piantati in via Miscello da Ripe, all’ingressocittà.un minuto di silenzio che il sindaco Voce aveva chiesto anche di rispettare negli istituti scolastici cittadini in memoria delle, il dolce canto del Coro Polifonico “Anna Frank” diretto dalla prof.