Crolla un ponte in costruzione | ci sono morti e feriti

ANSEONG (Corea del Sud) – Almeno tre personemorte e altre setterimaste ferite nel crollo di unall’interno di un cantiere autostradale a sud di Seul. Lo ha comunicato l’Agenzia nazionale dei Vigili del Fuoco, mentre le squadre di soccorsoancora impegnate nella ricerca di eventuali dispersi.Leggi anche: Varese, sbanda e vola giù dal: morto motociclista, il corpo recuperato nel torrenteL’incidente a 65 km da SeulIl crollo si è verificato intorno alle 9:50 ora locale nella città di Anseong, a circa 65 chilometri dalla capitale. Un funzionario del ministero dell’Interno ha confermato che le operazioni di recupero proseguono per accertare il numero esatto delle vittime e dei.BREAKING: At least 3 construction workers killed, 5 injured after portion of highway overpass collapsed near Anseong, South Korea pic.