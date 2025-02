Ilfattoquotidiano.it - Cristiano Godano (Marlene Kuntz): “Sanremo è una bolla in cui si parla solo d’amore, i miei colleghi ignavi rispetto al clima”

da sempre rappresenta un’oasi di disimpegno e leggerezza, e se c’è pesantezza è quella del cuore. Ma in un contesto sociale come quello attuale, con le guerre che scalpitano, il riscaldamento globale che ci sta mettendo in serissima difficoltà e l’arrivo di estremismi temibili, diventa un ‘ambaradan’ per certi versi grottesco, sicuramente curioso, che fa finta che il mondo là fuori non esista. Chiariamo, ho fatto tantissime canzoni legate al sentimento e all’amore, ma trovo emblematico che su ventinove canzoni forseWillie Peyote abbia inserito una problematica di natura diversa. E Lucio Corsi ha d’altronde portato una deliziosa gemma di purezza aliena. Per il resto, in ambito linguistico, sono 25 i pezzi il cui tema è l’amore”., cantante e autore nei, attualmente in uscita – 4 aprile – col suo secondo lavoro solista, affronta il tema del rapporto tra musica e cambiamentotico.