Sport.quotidiano.net - Crisi-Perugia, il problema è nel gol perduto. Nel 2025 appena quattro reti in otto gare

partite,gol. Ilè stato avaro di soddisfazioni per la pochezza realizzativa della squadra biancorossa e per lesubite dopo il novantesimo. Ilquando ha fatto un gol ha vinto una sola volta, in casa contro il Carpi. Con la Spal e il Rimini ha pareggiato, ma la cosa più grave è che ha perso tre volte con il risultato di 1-0. È bastata una rete alle avversarie per mettere ko il Grifo e spedirlo all’inferno. Perché ilè entrato in tunnel che sembra non vedere la luce. I numeri dicono che nel nuovo anno i biancorossi hanno conquistato una vittoria, tre pareggi esconfitte. Una miseria di punti che hanno fatto sprofondare la squadra al quintultimo posto. Posizione che sulla carta sarebbe da play out ma la penalizzazione che dovrebbe arrivare alla Lucchese per il mancato pagamento degli stipendi e la distanza di oltrepunti dalla penultima posizione dovrebbe alleggerire la posizione della squadra di Cangelosi.