Ilgiorno.it - Crisi Beko, confermati i 350 esuberi nella fabbrica dei frigoriferi

Biandronno, 25 febbraio 2025 – Glirestano, ma ci sono novità per quanto riguarda gli investimenti. Dall’ennesimo tavolo sulladiEurope che si è svolto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono giunti alcuni aggiornamenti che interessano da vicino il sito di Cassinetta. Lavaresina, con i suoi oltre 2200 lavoratori, è il più grande stabilimento di elettrodomestici in Italia. La direzione aziendale nell’incontro al Mimit ha confermato il numero diper la, quantificato in 350 unità. Nulla di nuovo dunque rispetto alla precedente riunione del 10 febbraio, quando invece era stato annunciata una riduzione rispetto ai 541 tagli originariamente previsti. RADAELLI -guzzi Solaro Electrolux Il vertice Nel vertice di ieri a Palazzo Piacentini alla presenza del sottosegretario Fausta Bergamotto - una riunione fiume durata un pomeriggio intero – la multinazionale turca ha specificato però che a parità di professionalità le varie fabbriche possono essere considerate come vasi comunicanti.