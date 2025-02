Internews24.com - Crespo sicuro: «Napoli Inter? Se i nerazzurri dovessero vincere non sarà il colpo del ko»

di Redazione, le parole dell’ex attaccante die Parma tra le tante sul match del Maradona di sabato sera contro ilHernan, ex attaccante die Parma tra le tante, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport in relazione al prossimo incontro di Serie A tra, che si svolgerà sabato sera al Stadio Diego Armando Maradona.ha sottolineato l’importanza di questa partita, descrivendola come una grande opportunità per l’, che si presenterà all’appuntamento con ottime possibilità di ottenere un buon risultatoSUL BIG MATCH DI SABATO – «L’si è messa nelle migliori condizioni possibili, perché aavrà la grande occasione di dare una spallata importante alla squadra di Conte. Non ildel ko, magari, perché mancano ancora troppe giornate e questo campionato che ha visto alternarsi capolista diverse in testa alla classifica avrà bisogno di più indizi per fare la prova decisiva, ma c’è poco da discutere: un’vincente al Maradona, e a +4 sul, affronterebbe le ultime 11 giornate con una spinta potente».