Fanpage.it - Crescono omicidi commessi da minori, l’ex procuratore: “Dato che inquieta, troppe armi e poca prevenzione”

L’ex capo della Procura dei Minorenni di Milano Ciro Cascone commenta a Fanpage.it il report suglivolontari in Italia, realizzato dalla Criminalpol. In particolare, il dato sui delittidache in un solo anno è quasi triplicato. "È preoccupante, bisogna lavorare sulla prevenzione e fornire ai ragazzi strumenti per gestire le loro emozioni", ha spiegato.