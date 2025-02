Ilrestodelcarlino.it - “Crescono i reati, aumenteremo i controlli”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Civitanova, 25 febbraio 2025 – A Civitanova aumentano i, sia quelli contro il patrimonio che quelli contro la persona, c’è un problema sicurezza e ci sono fenomeni di violenza giovanile “ma non chiamatele baby gang. Sono giovanissimi in condizioni difficili, che cercano di sfogare il disagio facendo gruppo e commettendo forme di illegalità”. Questo il quadro definito dal prefetto di Macerata, Isabella Fusiello, che ieri mattina ha presieduto nel municipio di Civitanova il vertice del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, con la presenza anche del governatore delle Marche Francesco Acquaroli. Appuntamento inusuale sulla costa, ma gli episodi di violenza giovanile – le risse e i pestaggi – a cui si sono aggiunti negli ultimi giorni altri episodi in sequenza che hanno minato il senso di sicurezza in città, hanno convinto le istituzioni a raggiungere Civitanova per organizzare una riunione a Palazzo Sforza e annunciare “più presenza delle forze dell’ordine e della polizia locale, anche in borghese soprattutto nei fine settimana” e a invocare “il coinvolgimento dei commercianti e degli esercenti dei locali pubblici, così che la sicurezza venga tutelata da tutti e, se servirà, anche tramite confronti per stabilire strategie e consigli”.