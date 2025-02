Quifinanza.it - Credito Pmi, il Governo sblocca 40 miliardi del Fondo di Garanzia

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha approvato il Piano annuale delle attività deldiPmi per il 2025,ndo 40di euro per aiutare le piccole e medie imprese italiane ad accedere al. La decisione è stata presa durante una riunione a Palazzo Chigi, presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, insieme al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli.Il PianoPmi 2025 punta a dare una spinta all’economia italiana, garantendo finanziamenti per oltre 40di euro grazie a un impegno di 2,3di euro per il loan by loan e i portafogli di finanziamento.40per le Pmi, via libera dal CipessIl Cipess ha dato il via libera al Piano annuale delle attività deldiPmi per il 2025, stanziando 2,3di euro per garantire finanziamenti per oltre 40di euro.