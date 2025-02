Fanpage.it - Credeva fosse jet lag, ma aveva le larve di un parassita nel cervello: il caso clinico di una donna

A unadi 30 anni del New England è stata diagnosticata l'angiostrongiliasi, un'infezione causata dalledelAngiostrongylus cantonensis, noto come verme del polmone del ratto. Tra i sintomi forte stanchezza, mal di testa e una strana sensazione di bruciore in tutto il corpo. La giovane ha inizialmente pensato al jet lag dopo una lunga vacanza, poi le sue condizioni sono precipitate.