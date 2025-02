Ilfattoquotidiano.it - “Costretti a stare seduti in aereo accanto a una passeggera morta durante il volo. Scioccante e surreale”: il racconto di una coppia

Venezia, la destinazione dei sogni. Mitchell Ring e Jennifer Colin stavano andando in Italia a bordo di unQatar Airways da Melbourne a Doha (primo scalo) quando, all’improvviso, una donna appena uscita dal bagno ha avuto un malore e si è accasciata in corridoio. “È stato davvero straziante vedere l’equipaggio tentare di salvarla, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare”, ha spiegato Ring.Gli assistenti dihanno quindi sistemato il corpo della donna decedutaa Ring e lo hanno coperto per il resto del viaggio, ovvero le quattro ore rimanenti per arrivare a Doha. Ring ha parlato di esperienza “” anche perché, una volta arrivati in aeroporto, lui e la moglie sono dovuti rimanere ai loro posti per consentire al medico legale di effettuare tutti gli accertamenti: “Hanno tolto la coperta dal suo viso e hanno iniziato a esaminarla mentre noi eravamo ancoralì”.