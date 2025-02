Inter-news.it - Cosmi netto: «Riserve vogliono giocare di più all’Inter? Dimostrino!

Serseha parlato della prossima sfida di Coppa Italia tra Inter e Lazio, valida per i quarti di finale della competizione, sottolineando la funzione delle “seconde linee” nel match.IL PUNTO – L’Inter affronterà la Lazio nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il match si giocherà oggi 25 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ricorrerà a vari cambi di formazione, rispetto a quanto visto contro il Genoa, dato lo sguardo attento ai prossimi impegni di Serie A, tra cui spicca lo scontro diretto contro il Napoli di sabato 1 febbraio. A parte nei casi in cui il piacentino sarà obbligato a preservare lo status quo, a causa di infortuni reiterati nel ruolo, l’ex Lazio affronterà la squadra nella quale si è formato come tecnico attuando in maniera sostanziale il meccanismo delle rotazioni.