Così un uomo realizza il sogno di bambino

Venerdì 20 dicembre 2024 gli alunni delle classi seconde dell’istituto Vitali di Bellano hanno intervistato presso l’Aula Magna della scuola Andrea Vitali, il noto scrittore, vincitore di numerosi premi letterari, come: premio Dessì, premio Bancarella, premio Boccaccio e premio Hemingway. Dopo aver terminato la sua appassionante carriera da medico di base nel suo paese natale- professione a lui molto cara-, si è dedicato alla scrittura, a partire dal 2008. Fin dasognava di diventare un famoso scrittore, pensando chefacendo avrebbe potuto comunicare e trasmettere i suoi pensieri e le sue emozioni; e fu nel 1990 che uscì il suo primo romanzo: "Il procuratore". Tra gli altri, ha composto anche alcuni libri per bambini, come "La zia ciabatta", che alcuni ragazzi delle due classi hanno letto quando erano alla scuola primaria, e per ragazzi, come i due romanzi letti nelle due classi seconde medie di quest’anno: "Di impossibile non c’è niente" e "Nel mio paese è successo un fatto strano".