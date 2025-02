Ilfattoquotidiano.it - Cosenza, minorenni vittime del deepfake ad Acri. In Rete un migliaio finti nudi di ragazze adolescenti: indaga la Procura

Tre casi disegnalati adnel cosentino per un totale di 200inconsapevoli di una manipolazione digitale a sfondo sessuale. Ladiha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di diffamazione a mezzo internet. In sostanza molte foto disarebbero state manipolate con l’intelligenza artificiale. Grazie ad alcuni programmi di editing, sarebbero state quindi trasformate in foto di nudo e poi fatte circolare nelle chat di Telegram. La notizia è apparsa oggi su alcuni giornali locali in seguito a una serie di perquisizioni eseguite di carabinieri del Comando provinciale insieme ai militari della locale stazione. Sono stati controllati gli apparecchi informatici di proprietà di alcuni giovani del luogo, almeno cinque, per ricostruire ladella diffusione delle immagini diffuse sul web.