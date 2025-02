Chiccheinformatiche.com - Cos’è il Sextortion: Significato, funzionamento e come difendersi

Il terminederiva dall’unione delle parole “sex” (sesso) ed “extortion” (estorsione) e indica un tipo di ricatto online basato sull’uso improprio di immagini o video a contenuto sessuale. I cybercriminali minacciano di diffondere questi materiali compromettenti a meno che la vittima non paghi una somma di denaro o non accetti determinate richieste.Negli ultimi anni, il fenomeno ha assunto proporzioni allarmanti, colpendo adolescenti, adulti e persino aziende attraverso attacchi informatici. Lapuò generare danni psicologici e finanziari considerevoli, rendendo fondamentale la conoscenza del fenomeno per potersi proteggere.funziona laI truffatori sfruttano diverse strategie per ottenere materiale compromettente. Una delle più comuni avviene attraverso chat e social network, dove fingono di essere persone attraenti per indurre la vittima a inviare foto o video privati.