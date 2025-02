Lettera43.it - Cosa si mangia a Pasqua: i 10 piatti della tradizione italiana

Leggi su Lettera43.it

Se la Quaresima è un periodo di digiuno e astinenza dalla carne, per i cattolici, laè un tripudio di sapori in ogni parte del mondo. E l’Italia non è da meno, con una sfilza ditipiciculinaria. Tra carne, uova e dolci,no gli italiani? Ecco 10.I 10L’agnelloUno deitipiciche mette d’accordo praticamente tutte le Regioni e le zonePenisola è l’agnello. A variare possono essere i modi di cucinarlo o i contorni. Ad esempio in Piemonte, Campania, Veneto e Friuli-Venezia Giulia lo si cucina con le patate al forno, mentre in Sicilia si aggiungono rosmarino e cipolle. In Liguria ed Emilia Romagna l’agnello è arrosto, in Umbria è tartufato e in Molise e Abruzzo è “cacio e uova”.