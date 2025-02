Ilgiorno.it - Cosa pensano i bambini di questa atroce esperienza:: "Così riescono a rielaborarla con parole proprie"

Il motivo per cui abbiamo chiesto ai(di età non inferiore ai 5 anni ma inferiore ai 10 anni)della guerra è quello di sensibilizzare e in futuro di non commettere più gli stessi errori che stanno accadendo adesso nel mondo. Vogliamo capire il significato della guerra espressa dalledi un bambino. I piccoli hanno diritto di parlarne, di sapere. Hanno diritto di essere ascoltati e di ascoltare. Nessuno può togliere o non rispettare i diritti di un bambino. Ne abbiamo intervistato alcuni e abbiamo fatto delle domande che riguardavano il loro pensiero sulla guerra, i fatti che avvengono in guerra, il perché le persone facciano la guerra e la loro idea per fermare la guerra. Tutti penseranno che abbiamo avuto risposte banali e superficiali, invece no, ihanno saputo rispondere in modo sincero.