Formiche.net - Cosa fa la flotta russa nel Mediterraneo

Leggi su Formiche.net

Durante la guerra fredda il bacinorappresentava un teatro di importanza strategica vitale per l’Unione Sovietica, che per tutelare i suoi interessi decise di istituire il celeberrimo “Quinto Squadrone Operativo” (????? ???????) appositamente per garantire la sua presenza navale nelle acque calde comprese tra Gibilterra, Suez e il Bosforo. Oggi l’Unione Sovietica non esiste più, così come il “Quinto Squadrone”, smantellato nel 1991. Ma Mosca ha ancora tutti i suoi interessi a disporre di una forza navale nel Mar. E non a caso la Voenno-morskoj flot è ben presente in questo teatro, anche se in misura minore rispetto al passato.La presenza navale di Mosca nel Marè il tema affrontato dal report della Nato Defence College “Playing the long game. Russia in the Mediterranean”, scritto da Giangiuseppe Pili (Assistant Professor della James Madison University, Associate Fellow del Royal United Services Institute e Senior Non-Resident Associate Fellow del Nato Defense College), Alessio Armenzoni (Associate Fellow del think thank londinese Open Source Centre), Gary C.