Formiche.net - Cosa c’entra Machiavelli nella ricetta Draghi per l’Europa. L’opinione del gen. Costantini

Leggi su Formiche.net

politica che oggi si raduna sotto la bandiera dell’Unione europea sta vivendo, in questi ultimi anni (direi dall’inizio della pandemia a oggi), uno dei momenti più difficili della sua giovane storia. Hanno contribuito a generare questo stato di disagio, politico ed economico, la pandemia, per l’appunto, e la guerra in Ucraina, eventi seguiti da alcune scelte economiche non esattamente degne di un corpo politico unico, come dovrebbe essere l’Unione.Senza dire oltre su ciò che tutti sappiamo, cerchiamo di capire perché, nel silenzio generale, Marioabbia, a più riprese, indicato un suo “manifesto” (fondamentalmente con il suo scritto titolato The Future of European Competitiveness ribattezzato “piano”) per poi tornare, da ultimo, con alcune forti affermazioni circa la necessità di “ritrovare” l’unità e rilanciare la competitività altrimenti “si rischia la solitudine, l’Unione europea agisca come uno Stato”.