Cortona commemora Emanuele Petri, il programma di domenica

Arezzo, 25 febbraio 2025 –con un’iniziativa pubblica in collaborazione con la Questura di Arezzo.2 marzo, alle ore 10, nel parco di Camucia intitolato al sovrintendente capo della Polizia di Stato ucciso dai terroristi, si terrà una cerimonia a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Dopo i saluti delle istituzioni coinvolte, Comune di, Prefettura e Questura di Arezzo, verrà deposta una corona al monumento dedicato al sovrintendente capo della Polizia di stato, medaglia d’oro al valor civile. Invitate tutte le associazioni locali, alla cerimonia collabora la Filarmonica cortonese per l’esecuzione dell’Inno d’Italia e del Silenzio d’ordinanza. «ricorda con orgoglio la figura di- dichiara il sindaco Luciano Meoni - Per questa motivazione nel 2021 abbiamo concesso la cittadinanza onoraria alla Polizia di stato e abbiamo intitolato il nuovo parco di Camucia ad