Lanazione.it - Corteo di studenti nel centro storico. Continua la protesta delle scuole

Glino farsi sentire. Proprio ieri mattina c’è stato un, con partenza da Santa Maria e arrivo in piazza San Michele. La manifestazione era aperta a tutti gli istituti della provincia, ma solo alcuni hanno aderito, ovvero il Paladini e il Polo Fermi Giorgi, che hanno organizzato la manifestazione, edinfine l’Istituto Passaglia, riempiendo la piazza anche con della cartellonistica volta a rinforzare la. Così, dati i problemi strutturali presenti nelledel territorio, i giovani non hanno esitato a munirsi di megafono e, nonostante il meteo non fosse dei migliori, hanno cercato il più possibile di resistere anche sotto la pioggia. La scuola che presenta le problematiche più urgenti è al momento il liceo Paladini, il quale da settimane fa presente le pessime condizioni in cui versano i container a Campo di Marte.