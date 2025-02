Anteprima24.it - “Corte di Giustizia Tributaria, no all’accorpamento con Sannio”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti “Avellino rischia di perdere la propria sede didi. E si ritroverebbe ad essere l’unico capoluogo di provincia a vivere questa condizione nella ipotesi di accorpamento con Benevento. E’ quanto emerge dalla ipotesi di semplificazione allo studio del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si tratta di una scelta insensata, molto penalizzante per l’Irpinia e che, soprattutto, non si fonda su alcun parametro oggettivo, ma evidentemente solo su di una subalternità politica del nostro territorio che a Roma, presso il governo centrale, non è tenuto nella giusta considerazione “. Lo dichiara Maurizio Petracca, consigliere regionale e presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania.“Il Mef – spiega Petracca – è, infatti, pronto a tagliare 64 delle 103 Corti dicon una ipotesi accorpamento del 62% dei tribunali abilitati ad occuparsi dei ricorsi tributari di I grado.