Corriere dello Sport – Pisilli i retroscena e i dettagli del rinnovo con la Roma

2025-02-25 18:01:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del:Un paio di giorni fa laha annunciato ildi Niccolòfino al 2029: una firma attesa, che rappresenta anche un premio per il percorso e la crescita del giovane centrocampista giallorosso. Ma non solo: il club di Trigoria ha voluto valorizzare il ragazzo, che fino all’altro ieri guadagnava “appena” 70.000 euro all’anno. Il nuovo contratto prevede una serie di aumenti progressivi. Fino alla fine di questa stagioneguadagnerà 500,000 euro, mentre dalla prossima il suo stipendio salirà da 1.4 a meno di 2 milioni, con continui incrementi fino al 2029. L’ultimo anno il calciatore guadagnerà circa 2 milioni di euro, cifra che potrà salire fino a 2.5 in base al raggiungimento di alcuni obiettivi.