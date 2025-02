Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Gasp con Inter e Napoli, è uno scudetto per tre”

: “con, è unoper tre”">Una poltrona per tre. Il campionato italiano si infiamma con una lottache vede protagoniste(57 punti),(56) e Atalanta (54). Una situazione rara, ma non inedita: come ricorda Massimiliano Gallo sulle pagine del, nella stagione 2001-02 il famigerato “5 maggio” vide, Roma e Juventus dividersi il primato in un finale drammatico. Anche nel 1997-98 la corsa al titolo fu serrata con Juve,e Lazio divise da un solo punto.Quest’anno la Juventus è fuori dai giochi, ma la sfida resta avvincente. Secondo i dati del Predictor di Opta, l’è la favorita con il 64,8% di possibilità di trionfare. Alviene attribuito il 28,1%, mentre l’Atalanta ha solo il 6,1% di chance.