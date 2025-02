Inter-news.it - Coppa Italia: oggi e domani si completano i quarti, il via da Inter-Lazio

C'è ancora metà dei quarti di finale di Coppa Italia: dopo le due partite giocate a inizio febbraio, stasera e domani il resto del programma. A riaprirlo è Inter-Lazio.

QUARTI DI FINALE
Inter-Lazio martedì 25 febbraio ore 21 – diretta TV Canale 5, streaming Mediaset Infinity e Sport Mediaset
Juventus-Empoli mercoledì 26 febbraio ore 21 – diretta TV Canale 5, streaming Mediaset Infinity e Sport Mediaset
Atalanta-Bologna 0-1 80? Castro
Milan-Roma 3-1 16?, 42? Abraham, 54? Dovbyk (R), 71? Joao Félix

In grassetto le squadre qualificate.