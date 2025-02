Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Juventus-Empoli in tv: dove vederla, orario e probabili formazioni

Torino, 25 febbraio 2025 -edsi contendono un posto in semifinale di. All'Allianz Stadium va in scena il quarto di finale fra i bianconeri e gli azzurri. La Vecchia Signora ha debuttato nella competizione eliminando nel turno scorso il Cagliari, sconfitto con un netto 4-0. Il cammino dei toscani è invece cominciato il 10 agosto scorso, quando al primo turno ha avuto la meglio del Catanzaro per 4-1. Poi è toccato a Torino (ko 2-1) e Fiorentina (estromessa dopo la lotteria dei rigori) fare strada alla compagine guidata da Roberto D'Aversa. La vincente della sfida affronterà il Bologna. I precedenti Il prossimo sarà il 35° confronto traedtra tutte le competizioni: bilancio di 24 successi bianconeri, cinque toscani e cinque pareggi fin qui. Tra le squadre affrontate almeno 20 volte negli ultimi 40 anni (dal 1986, data del primo confronto tra le due), solo contro il Chievo (74%) i piemontesi vantano una percentuale di successi all-comps superiore che contro gli azzurri (71%).