Coppa Italia Arnautovic e Calhanoglu regalano il derby in semifinale all’Inter | sconfitta 2-0 la Lazio Le pagelle

Non si è tramutato in realtà ildi Milano in Champions League, ma ci pensa laa regalare agli appassionati calcistici un duplice appuntamento ditra rossoneri e nerazzurri. L’Inter raggiunge infatti i cugini e il Bologna tra le migliori quattro della competizione, superando al Meazza in San Siro per 2-0 la. Inzaghi opta per un importante turnover, manel primo enel secondo tempo risolvono la pratica biancoceleste.Parte meglio la, ma segnaInizio a ritmi non troppo alti, con la prima semi-occasione che arriva al nono minuto, quando Asllani si perde Dia, che si fa trovare in profondità per vie centrali e solo l’intervento provvidenziale di Bisseck in chiusura evita una situazione di grosso pericolo per Martinez. L’avvio difficile del regista albanese prosegue, perché al 14? un fallo su Zaccagni gli costa l’ammonizione e la squalifica in vista della sfida di ritorno.