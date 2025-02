Lapresse.it - Coppa Italia 2024-2025, oggi Inter-Lazio: dove vederla in tv, formazioni

Leggi su Lapresse.it

E’ in programma stasera martedì 25 febbraio alle ore 21 la sfidavalida per i quarti di finale di. Sarà possibilein tv in diretta su Canale5 oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it. Telecronaca Massimo Callegari e Massimo Paganin. A seguire, sempre su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Massimo Mauro, Andrea Ranocchia, Mino Taveri e Graziano Cesari.Partita secca che mette in palio l’accesso alle semifinali della competizione. Niente supplementari e direttamente calci di rigore in caso di parità nei 90 minuti. La vincente affronterà in semifinale il Milan, che ha eliminato la Roma. Possibile derby in semifinale, dunque, in caso di vittoria dell’. La, dal canto suo, vuole vendicare lo 0-6 subìto in campionato a metà dicembre per fare un altro passo verso la finalissima di Roma.