Lanotiziagiornale.it - COP16 di Roma: la biodiversità appesa a un filo tra promesse e finanziamenti

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Tre giorni per salvare lao, almeno, per decidere come provare a farlo. Lasulla, che si apre oggi a, è il tentativo di rimediare al fallimento dei negoziati dello scorso novembre in Colombia. Ma la partita si gioca su un terreno instabile, dove lefatte finora rischiano di crollare sotto il peso delle tensioni geopolitiche e delle divisioni tra Nord e Sud del mondo.Un obiettivo ambizioso: trovare 200 miliardi all’annoAl centro del summit c’è la questione finanziaria: per arrestare la perdita diservono almeno 200 miliardi di dollari all’anno entro il 2030. Finora, i governi hanno preferito accumulare dichiarazioni di intenti piuttosto che stanziare fondi concreti. Gli Stati del Sud globale chiedono un fondo dedicato per la, uno strumento che semplifichi l’accesso aie garantisca risorse a chi ne ha più bisogno.