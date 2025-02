Liberoquotidiano.it - COP16 a Roma: flashmob dei movimenti ambientalisti e del Climate Pride

Leggi su Liberoquotidiano.it

Le associazioni ecologiste aderenti alla retehanno organizzato una manifestazione a, inscenando una performance a Piazzale Ugo La Malfa, vicino al palazzo della FAO, dove si sta svolgendo la seconda sessione della. Un gruppo di attivisti, indossando maschere raffiguranti animali e portando bandiere dell'ONU, ha messo in scena la "COP della Natura" per sensibilizzare sulla necessità di azioni concrete e maggiori finanziamenti pubblici per raggiungere gli obiettivi di salvaguardia ambientale, coinvolgendo anche le popolazioni indigene e locali.