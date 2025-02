Internews24.com - Convocati Lazio per l’Inter, le scelte di Baroni per i Quarti di Finale di Coppa Italia: la lista completa

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper, lediper ididi: ladei 21 calciatori biancocelestiMarcoha diramato ladeidella suaper la sfida di oggi contro, valevole per ididi. La squadra che supererà il turno andrà poi ad affrontare in semiil Milan. Ricompare Luca Pellegrini nelladei 21 calciatori scelti dal tecnico dei biancocelesti, mentre non compaiono i nomi degli indisponibili Fisayo Dele-Bashiru, Valentin Castellanos, Patric, Elseid Hysaj e Matias Vecino. Di seguito la. La partita d’andata tra le due compagini in campionato è stata vinta dalla squadra di Simone Inzaghi con un tennistico 0 a 6 allo Stadio Olimpico di Roma.Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;Difensori: Gigot, Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;Centrocampisti: Belahyane, Guendouzi, Rovella;Attaccanti: Dia, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Pedro, Tchaouna, Zaccagni.