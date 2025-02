Anteprima24.it - Controne, Comune non affigge manifesti dei cittadini. Il Difensore Civico: “Violata la Costituzione”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Si invita ila rideterminarsi sulla richiesta di affissione del manifesto avanzata dall’associazioneDomani rilevando che il diniego costituisce una grave violazione del diritto di manifestare il proprio pensiero così come garantito dagli articoli 2 e 21 della”. È quanto scrive nero su bianco, in una nota inviata tramite pec al sindaco deldi, Ettore Poti, ildella Regione Campania, Bruno De Maria, circa il ricorso presentato dall’associazione “Domani” presieduta dall’avvocato Pietro Fasano, sulla mancata affissione da parte di Palazzo di Città, diprodotti dall’associazione riportanti domande e dubbi sulla gestione amministrativa ed economica dell’Ente che aveva negato un accesso agli atti aisul progetto e il finanziamento di un’opera pubblica e per i quali gli stessiavevano presentato ricorso al tribunale amministrativo e avevano avuto ragione finanche con una sentenza in Consiglio di Stato.