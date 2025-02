Ilgiorno.it - Controlli sulle strade: 36 sanzioni

Massima attenzione alla sicurezza stradale e al rispetto delle normative ambientali da parte del comando unico di Polizia Locale di Nerviano e Pogliano Milanese, che nei giorni scorsi ha condotto un’operazione straordinaria di controllo del territorio. Il bilancio dell’attività è significativo: 80 veicoli controllati, 36elevate per irregolarità amministrative, multe per un totale di 8mila euro e il fermo di un uomo alla guida di un furgone carico di rifiuti edili trasportati illegalmente. L’operazione si è svolta nella giornata di venerdì e ha visto il dispiegamento di cinque pattuglie con otto agenti e due ufficiali, impegnati in posti di controllo lungo le principali arterie stradali dei due comuni, tra cui la SP 109, la Sp 229 e la statale del Sempione. Nel corso delle verifiche, le forze dell’ordine hanno rilevato numerose irregolarità, tra cui la mancata revisione di diversi veicoli e tre casi di circolazione senza copertura assicurativa, che hanno comportato il sequestro dei mezzi coinvolti.