contro l’obesità patologica

Intervento di eccellenza all’azienda ospedaliera Santa Maria per il trattamento del, con l’esecuzione di una operazione di gastroplastica endoscopica. È stata applicata una tecnica innovativa nella lottagrave, offrendo una soluzione alternativa e meno invasiva rispetto agli interventi chirurgici tradizionali. La gastroplastica endoscopica è una procedura non chirurgica che viene comunque effettuata in sala operatoria con paziente intubato, mediante un intervento mini-invasivo (effettuato in corso di gastroscopia). L’intervento consiste nel ridurre le dimensioni dello stomaco attraverso un endoscopio senza necessità di incisioni esterne. Questo approccio, applicabile comunque in casi selezionati, riduce drasticamente il rischio di complicazioni, abbrevia i tempi di recupero e minimizza il dolore post-operatorio.