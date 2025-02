Ilgiorno.it - Contrasti in corso Vercelli, dallo shopping center al “formagiatt“

Cucchi Torno sulin una tarda mattinata grigiastra, cercando di rallegrarmi di fronte alla sua sempre molteplice e colorita offerta di merci di ogni tipo. Ad accogliermi subito, su un lato e sull’altro, ecco Starbucks e orologi Swatch. Ma proseguo, adocchiando da una parte e dall’altra le botteghe, sperando invano in una libreria. Ma si tratta di un genere ormai ridotto ovunque, purtroppo, al lumicino. Leggo scritte come “Giocheria“ o “Pizzeria da Gino“, “Rosticceria“ o quella simpatica, in via Angelo Mauri, dove compio una breve escursione, di “El“. Poi si impone il cinema multisala Gloria, con la sottoscritta pittoresca: Notorious Cinemas. E che dire del gran palazzo Coin o della Galleria di, ovviamente ““? Mi ci introduco proprio curioso, ma devo dire che ne resto un poco deluso.