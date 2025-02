Ilfattoquotidiano.it - Conte replica a Santanchè: “Lei ha detto che noi odiamo la ricchezza, sono baggianate. Noi odiamo e contrastiamo la disonestà”

“Ministra Santanché lei hachela, ma non dica, siete voi che avete fatto la guerra ai poveri, che odiate i poveri. Noio meglio ancora: la“. È questa ladel leader del Movimento 5 stelle Giuseppealle parole di Danieladurante la discussione sulla mozione di sfiducia presentata nei confronti della ministra del Turismo. “E respingiamo la solidarietà pelosa che viene da lei perché noi sappiamo distinguere anche quando un sindaco risponde anche di un evento tragico nel suo ruolo, ma per colpa non per dolo, non per”, ha aggiunto.Per il presidente del M5s “l’Italia non può permettersi di avere ministri e i sottosegretari sotto accusa per truffa, quadri rubati, spari a Capodanno, pubblicazione di documenti riservati e addirittura adesso anche di circolazione di borse contraffate”.