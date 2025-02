Quotidiano.net - Conte critica Santanchè: "L'Italia non può permettersi ministri disonesti"

Leggi su Quotidiano.net

"L'non puòe sottosegretari sotto accusa, addirittura adesso anche di circolazione di borse contraffatte. Ministraha detto che odiamo la ricchezza e siete voi che avete fatto la guerra ai poveri. Noi odiamo sa cosa? La disonestà". Lo ha detto il leader M5s Giuseppein Aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto sulla mozione di sfiducia a Santanché. "E respingiamo - ha concluso - la solidarietà pelosa che ci viene da lei perché noi sappiamo distinguere quando un sindaco risponde anche di un evento tragico nel suo ruolo, ma per colpa non per dolo, non per disonestà".