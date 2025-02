Rompipallone.it - Conte, addio Napoli: l’ultimatum del tecnico alla società

Il futuro di Antonioalnon è più scontato come ad inizio stagione, ilora ha datoIle Antoniohanno bisogno di riunire le loro idee, come ad inizio storia d’amore, e cercare di fare il possibile per la piazza partenopea. I rapporti tra le parti non sono più uniti e vincenti come mesi fa, ma hanno trovato degli scogli da scavalcare. Non è un mistero che sedersi a tavolo con Aurelio De Laurentiis, patron azzurro, è molto complicato visti i suoi ideali e richieste, mastavolta è uscito allo scoperto. Ilex Inter e Juve è rimasto rammaricato dal mercato di riparazione deludente compiuto dal. L’avvenimento ha portato ad una piccola frattura all’interno del gruppo, che ha bloccato la striscia vincente degli azzurri.