Constantine | vent' anni di un film che è diventato inspiegabilmente un piccolo cult

Fece arrabbiare i fan di Hellblazer e lo stesso Alan Moore e non brillò particolarmente al botteghino. 20dopo, ilè più apprezzato che nel 2005. E si deve tutto a Keanu Reeves. Il 25 febbraio di due decadi fa arrivava anche in Italia, distribuito dalla Warner Bros,, il lungometraggio d'esordio di un regista, Francis Lawrence, che dopo aver diretto pervideoclip di gente come Rihanna, Green Day, Garbage, Jennifer Lopez, Pink e un miliardo di altra gente, un giorno si è svegliato e, alzandosi dal letto, si è probabilmente detto fra sé e sé "Ho proprio voglia di far inca°°are come una biscia Alan Moore e chiunque abbia mai letto Hellblazer". Fa ridere pensare che col suo secondo, Io sono leggenda, la scena si è ripetuta in .