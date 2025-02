Lapresse.it - Consiglio Marche, il presidente Latini ha incontrato il direttore dei Vigili del fuoco Bennardo

Leggi su Lapresse.it

Ildelregionale Dinoha ricevuto in visita a Palazzo delleil nuovodel corpo deideldelle, Vincenzo. A poco più di due mesi dall’arrivo nelledalla sede di Torino ilha espresso parole di ringraziamento per l’accoglienza ricevuta. “E’ stato un confronto utile, costruttivo e molto stimolante – ha riferito–nell’ottica della collaborazione traregionale e corpo deidel”.A fargli eco ilche ha voluto ringraziare l’intero corpo deidelper la grande professionalità e umanità mostrate in occasione delle calamità naturali che hanno colpito lenegli ultimi anni. “Quello della protezione civile – ha affermato– è un ambito sul quale occorre sempre fare squadra a servizio e a tutela delle nostre comunità”.