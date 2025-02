Sport.quotidiano.net - Consar Ora l’obiettivo è difendere il terzo posto

A tre turni dalla fine della regular season, laRavenna deve ora concentrarsi sulla difesa del 3°che, in chiave playoff, darebbe diritto ad affrontare in semifinale la sesta classificata (oggi Siena a +1 su Catania), col benefit dell’eventuale gara3 da disputare in casa. La giornata n.10 del campionato di A2 ha tuttavia certificato la conclamata flessione della formazione di coach Antonio Valentini. I giallorossi, caduti 3-1 a Cuneo dopo aver vinto il 1° set, hanno incassato la terza sconfitta nelle ultime 4 giornate. Inoltre, le ultime 2 vittorie sono arrivate al tiebreak. Questo ‘andamento lento’ (4 punti nelle ultime 5 gare) ha fatto perdere contatto con la vetta, ora a -5, ma, soprattutto, ha visto assottigliarsi il margine di vantaggio sulla quarta, ovvero Aversa, che incombe ad appena 2 lunghezze.