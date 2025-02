Lapresse.it - Congo, malattia misteriosa: oltre 50 morti in 5 settimane

Inunascoperta per la prima volta in tre bambini che avevano mangiato un pipistrello ha rapidamente ucciso più di 50 persone. E’ successo nel nord-ovest del Paese nelle ultime cinque. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali. L’intervallo tra l’insorgenza dei sintomi, che comprendono febbre, vomito ed emorragie interne, e la morte è stato di 48 ore nella maggior parte dei casi e “questo è ciò che è veramente preoccupante”, ha detto Serge Ngalebato, direttore medico dell’ospedale di Bikoro, un centro di monitoraggio regionale.Questi sintomi di “febbre emorragica” sono comunemente collegati a virus noti per essere mortali, come l’Ebola, la dengue, il Marburg e la febbre gialla, ma i ricercatori li hanno esclusi sulla base dei test effettuati su più di una dozzina di campioni raccolti finora.