Quotidiano.net - Confcommercio e Intesa Sanpaolo: 5 miliardi per innovazione e competitività delle imprese

hanno firmato un accordo che mette a disposizioneassociate 5di euro di nuovi finanziamenti per favoriree transizioni innovative, in linea agli obiettivi del Pnrr per i quali Ca' de Sass ha previsto di stanziare 410di euro. Nell'ambito dell', spiega una nota, sono previste anche commissioni agevolate per tutto il 2025 sui pagamenti Pos, con l'azzeramento di quelle relative ai micropagamenti, misura quest'ultima già attivata nel 2022 e che risponde alle esigenzerealtà più piccole, contribuendo anche alla diffusione dei pagamenti digitali. Alledisaranno offerte soluzioni finanziarie e condizioni dedicate, servizi di consulenza e iniziative congiunte sul territorio. L'accordo conferma la partnership che da circa un decennio punta a sostenere la crescitapiccole e microdel settore, come testimoniano i circa 18di euro di finanziamenti erogati nel periodo 2020-2024 daalle aziende del commercio al dettaglio e all'ingrosso italiane.