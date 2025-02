Iltempo.it - Condizioni ancora critiche per il Papa. Sottoposto ad una tac per controllare la polmonite

«Rimangonoma stazionarie» lecliniche diFrancesco. Il bollettino medico, diramato ogni sera dalla sala stampa vaticana, non presenta novità rispetto a ieri. O meglio, conferma il «lieve miglioramento» registrato ieri perché neanche oggi, si legge, «si sono verificati episodi acuti respiratori e i parametri emodinamici continuano a essere stabili». La novità è la tac di controllo programmata - la terza dal giorno del ricovero del 14 febbraio - per il monitoraggio radiologico dellabilaterale, della quale però non è stato reso noto l'esito, che si presume possa essere decisivo per l'andamento delle terapie. «La prognosi resta riservata», confermano i medici che ieri avevano riferito di alcuni esami di laboratorio migliorati e che la lieve e iniziale insufficienza renale non destava preoccupazione.